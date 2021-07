Alexander Krieger verlengt contract bij Alpecin-Fenix tot eind 2023

Behalve Dries De Bondt heeft ook Alexander Krieger zijn contract bij Alpecin-Fenix verlengd. De Duitse leadout-man zette zijn handtekening onder een overeenkomst die hem tot eind 2023 aan de Belgische ploeg bindt.

Krieger is blij met zijn contractverlenging bij Alpecin-Fenix. “Dit is de plek waar ik wil zijn, hier heb ik mijn rol gevonden. Ik maakte al vorderingen in de ploeg en ik kijk ernaar uit mijzelf nog verder te ontwikkelen. Ik wil vooral verbeteren in de leadout, dat tot mijn specialiteit maken. Als ik een vrije rol krijg, kan ik ook zelf mooie resultaten behalen – net als eind vorig seizoen. Ik hou van deze mix. Helpen in de sprint-leadout vind ik supermooi. Ik hou ervan en heb er veel plezier in.”

Vanaf 2010 reed de 29-jarige Duitser jarenlang in het continentale circuit, tot voor 2020 zijn eerste profcontract tekende bij Alpecin-Fenix. Eind vorig seizoen reek hij een hele rits ereplaatsen bijeen, onder meer in de Tour Poitou-Charentes, de Tour du Doubs, de Antwerp Port Epic, de Ronde van Luxemburg en Parijs-Chauny. Dit seizoen reed hij met de Giro d’Italia zijn eerste grote ronde in zijn carrière. Winnen op profniveau deed hij nog niet.