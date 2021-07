Dries De Bondt twee jaar langer bij Alpecin-Fenix

Dries De Bondt (30) heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix met twee jaar verlengd. De Bondt werd vorig jaar Belgisch kampioen en reed dit seizoen een aanvallende Ronde van Italië, beloond met de superstrijdlust en eindwinst in het tussensprintklassement.

Dries De Bondt heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een rasechte aanvaller. Een veelwinnaar zal de Oost-Vlaming niet meer worden, maar met zijn koersstijl graait hij overal wel de nodige publiciteit mee voor zijn teamsponsors; Zijn grootste overwinning boekte hij vorig jaar, toen hij in Anzegem Belgisch kampioen werd.

De Bondt is intussen drie jaar ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix en dat zal hij ook de komende twee jaar nog blijven. Dat is ons bevestigd in de rand van de Tour de Wallonie. Eerder verlengde ook al Oscar Riesebeek. Voorlopig is er vanuit het team van de broers Roodhooft weinig beweging wat inkomende transfers betreft. Alleen van Stefano Oldani (Lotto Soudal) weten we zeker dat hij de overstap maakt.

Kopmannen Van der Poel (zowel Mathieu als David), Tim Merlier en Jasper Philipsen hebben uiteraard nog een doorlopend contract, net als Gianni Vermeersch, Jonas Rickaert, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux, Kristian Sbaragli en Tobias Bayer.