Alex Dowsett verlengt contract bij Israel Start-Up Nation

Alex Dowsett zal volgend jaar toch gewoon uitkomen voor Israel Start-Up Nation. De 32-jarige Brit heeft zijn krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis. In december zal Dowsett proberen om een nieuw werelduurrecord te vestigen.

“Het is echt geweldig om te blijven”, zo laat de Britse tijdrijder weten op zijn eigen Youtube-kanaal. “We kwamen tijdens de Giro d’Italia tot een akkoord en al vrij snel kon ik mijn handtekening zetten onder een nieuw contract. De ploeg is zich echt enorm aan het verbeteren en ik zal een rol spelen in het creëren van een nog betere tijdritcultuur.”

“Ik zal verder blijven knechten voor andere renners, maar af en toe ook de vrijheid krijgen om mijn eigen ding te doen. Het zal echt een uitdagend wielerjaar worden. We hebben nu echte winnaars aangetrokken en het is mooi om deel uit te maken van deze ploeg. Ik ben echt enorm blij”, aldus Dowsett, dit jaar nog winnaar van een Giro-etappe naar Vieste.

Op zaterdag 12 december valt Dowsett in Manchester het werelduurrecord aan van Victor Campenaerts. De 32-jarige Brit moet meer dan 55.089 meter afleggen als hij Campenaerts wil onttronen.