Alex Cataford verlengt zijn contract bij Israel Start-Up Nation zaterdag 11 juli 2020 om 13:23

Alex Cataford rijdt ook de komende seizoenen in de kleuren van Israel Start-Up Nation. De renner uit Canada zette zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem ook de volgende twee jaar aan de WorldTour-ploeg verbindt.

Cataford (26), een van de drie Canadese krachten bij de Israëlische ploeg naast James Piccoli en Guillaume Boivin, wil zich de komende tijd verder ontwikkelen. “Ik wil een goede helpende renner zijn voor de kopmannen in de ploeg en mijn droom met Israel Start-Up Nation voortzetten. En dan mijn kansen pakken als die zich voordoen. Zeker in de Grand Prix’ van Montréal en Québec.”

Ploegleider Kjell Carlström ziet Cataford als renner in alle opzichten groeien sinds hij zich in 2019 bij de ploeg voegde. “We geloven echt in zijn capaciteiten om het team te helpen en een betere renner te blijven worden. Hij zet zich elke dag voor de volle honderd procent in voor de ploeg en dat is heel belangrijk voor ons.”