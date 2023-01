Canadees Alexander Cataford (29) hangt fiets aan de wilgen

Alexander Cataford zal dit jaar niet meer terugkeren in het peloton. De 29-jarige Canadees kon na vier seizoenen niet meer rekenen op een contractverlenging bij Israel-Premier Tech en heeft nu besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen.

“Ik stap uit het profpeloton. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het was een moeilijke beslissing, om afstand te nemen van iets waar ik goed in ben en de afgelopen vijftien jaar heb gedaan”, begint Cataford zijn afscheidsbericht op Instagram. “Maar na lang nadenken en praten met mensen, heb ik besloten dat het goed is zo.”

“Als ik terugkijk op mijn wielerjaren, heb ik echt van elke minuut genoten. Ik heb er ook geen spijt van. Ik begon als kleine jongen in Ottawa op een geleende fiets, maar zag uiteindelijk mijn stoutste dromen uitkomen. Ik heb meegedaan aan de ’s werelds grootste wielerkoersen en heb zoveel geweldige mensen ontmoet. Ik heb ook levenslange vriendschappen gesloten en onvergetelijke herinneringen opgedaan. De sport heeft me echt gemaakt tot de persoon die ik nu ben.”

“Ik wil dan ook iedereen bedanken die me tijdens deze reis heeft gesteund. Mijn familie, vrouw, de wielergemeenschap in Ottawa, coaches, teamgenoten, vrienden en talloze anderen. Ik zal blijven fietsen en de wielersport zal ook deel blijven uitmaken van mijn leven, ook al hoef ik geen rugnummer meer op te spelden. Bedankt allemaal!”

In de schaduw

Cataford reed in de eerste jaren van zijn carrière voor enkele kleinere continentale teams, maar maakte eind 2016 de overstap naar UnitedHealthcare. Na twee seizoenen in Amerikaanse loondienst trok hij naar Israel Cycling Academy. Cataford reed bij de Israëlische ploeg in een dienende rol. Hij mocht drie keer zijn opwachting maken in een grote ronde. In 2020 reed hij de Giro d’Italia, in 2021 de Vuelta a España en vorig jaar opnieuw de Ronde van Italië.