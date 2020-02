Alessandro Fancellu openbaart talent met derde plek in de Tour of Antalya Door Nick Doup & Youri IJnsen, maandag 24 februari 2020 om 10:10

Een opvallende naam op het eindpodium van de Tour of Antalya. Alessandro Fancellu werd er namelijk derde. De 19-jarige Italiaan van Kometa-Xstra reed er pas zijn tweede profwedstrijd. Desondanks bepaalde hij tijdens de slotklim van zaterdag het tempo. Fancellu staat te boek als een groot talent en tekende voor 2021 al bij Trek-Segafredo. “Ik heb mezelf een beetje verrast”, vertelt hij in Turkije aan WielerFlits.

Oorspronkelijk had de Hongaar Márton Dina – die de laatste weken mooie resultaten neerzette – het mooie weer moeten maken. “Fancellu was plan B”, stelt ploegleider Jesús Hernández. “Maar Alessandro had uiteindelijk betere benen. Toen hebben we de rollen omgedraaid.” De Italiaan forceerde dat zelf. “Op een gegeven moment reed ik hard op kop om de elitegroep kleiner te maken. Maar nadat ik de snelheid omhoog had gegooid, zag ik dat er een breukje was ontstaan. Toen heb ik geprobeerd om zo snel mogelijk naar de finish te rijden.”

Het resulteerde uiteindelijk in een vierde plek, een dag later gevolgd door een podiumplaats in de eindrangschikking. Dat terwijl Fancellu in januari nog een botje in zijn hand brak. “De ritten hier waren niet zo lang en niet zo lastig. Met mijn hand gaat het gelukkig steeds beter. Soms voel ik het nog wel, zeker als de weg niet zo mooi is”, lacht hij. “Fancellu is ook echt een groot talent”, voegt Hernández toe. “Dat hij hier maar met weinig competitiekilometers naartoe komt door zijn breuk, deert hem dus niet zo veel. Dat is knap, wat zijn focus ligt pas in juli en augustus met de Giro d’Italia U23 en de Giro della Valle d’Aosta U23. Pas dan gaat hij in topvorm zijn.”

In de loop van dit seizoen volgt een uitgebreide kennismaking met Fancellu. WielerFlits sprak uitgebreid met het Italiaanse talent tijdens het trainingskamp van Kometa-Xstra.