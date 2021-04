Aleksandr Vlasov voert Astana-Premier Tech aan in Tour of the Alps

Aleksandr Vlasov wil in de Tour of the Alps de puntjes op de i zetten voor de Giro d’Italia, waar hij Astana’s troef in de strijd om de eindzege is.

Voor Vlasov wordt het zijn derde optreden in de Tour of the Alps. Bij zijn debuut in 2018 eindigde hij als 31e, maar een jaar later legde hij al beslag op de tiende plaats. Dit seizoen toonde de Rus zich al meerdere keren van voren. Zo was hij tiende in de Tour de La Provence en vervolgens reed hij in de Faun-Ardèche Classic naar de zesde plaats. In Parijs-Nice werd hij daarna tweede achter Maximilian Schachmann.

De Tour of the Alps staat voor 19-23 april op de kalender.

Astana-Premier Tech voor de Tour of the Alps 2021

Fabio Felline

Jonas Gregaard

Vadim Pronskiy

Luis León Sánchez

Matteo Sobrero

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov