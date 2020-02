Aleksandr Vlasov: “Posities in het klassement nu gaan verdedigen” vrijdag 14 februari 2020 om 18:07

Aleksandr Vlasov was vanzelfsprekend erg blij met zijn etappezege in de Tour de La Provence, zijn eerste ronde met zijn nieuwe ploeg Astana. Op de klim naar La Ciotat versnelde hij in de laatste twee kilometer, waarna hij solo het dagsucces én de leiderstrui naar zich toe kon trekken.

“Dit is mijn eerste wedstrijd dit seizoen met mijn nieuwe ploeg Astana. Dat ik in mijn eerste koers meteen kan winnen, maakt me erg blij. Het is een mooi begin van het jaar”, reageerde Vlasov in het flashinterview na de finish. Deze winter stapte de Rus, die in april 24 jaar wordt, na twee jaar over van Gazprom-RusVelo naar Astana. In 2018 won hij de Giro d’Italia voor beloften en werd hij vierde in de Ronde van de Toekomst. En vorig jaar pakte hij de Russische nationale wegtitel.

Lutsenko beschermen

Vandaag sloeg hij toe door op twee kilometer van de aankomst weg te springen uit het peloton op de oplopende aankomst in La Ciotat. “Enkele mannen gingen even daarvoor in de aanval. Ik wilde onze kopman Alexey Lutsenko slechts beschermen door hem in mijn wiel te houden. Toen ik zag dat hij makkelijk bij kon blijven, besloot ik alleen te gaan. In de slotfase heb ik alles gegeven. Toen ik zag dat niemand me volgde, ging ik voluit.”

Hoewel dit niet zijn eerste profzege is, slaat hij zijn overwinning hoog aan. “Het is een erg mooie wedstrijd, met veel sterke teams. Ik ben dan ook erg blij met mijn optreden.” In de laatste twee dagen wil hij vooral de gunstige positie van hemzelf en Lutsenko in het klassement uitbuiten. “We willen proberen onze posities in het klassement te verdedigen nu we de leiderstrui hebben gepakt en ook Alexey niet ver staat.”