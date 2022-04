Aleksandr Vlasov over voorval met Vingegaard: “Accepteren en verder gaan”

Aleksandr Vlasov had zich de afloop van de vijfde rit van de Ronde van het Baskenland zonder twijfel anders voorgesteld. De kopman van BORA-hansgrohe maakte deel uit van de elitegroep die achter winnaar Carlos Rodríguez ging strijden om de tweede plaats in de daguitslag. Na een ongelukkige botsing met Jonas Vingegaard verloor hij echter een paar seconden.

“In de finale zat ik er goed bij met de andere klassementsrenners, maar toen crashte ik een paar meter voor de finish. Het is moeilijk uit te leggen wat er precies gebeurde, het ging allemaal zo snel”, blikte Vlasov na afloop van de etappe terug op de website van BORA-hansgrohe. “Maar deze dingen gebeuren in het wielrennen, en we moeten het accepteren en verder gaan”, aldus de 25-jarige renner, die een plaatsje zakte in het klassement en nu vijfde staat.

Vlasov, in de voorbije dagen en ook al in de Gran Premio Miguel Indurain uitstekend op dreef, was zeer te spreken over het werk van zijn ploegmaats op weg naar de steile aankomst naar Mallabia. “Het tempo lag hoog vanaf het begin van de dag, en er waren verschillende aanvallen waar we voor moesten oppassen. De jongens hebben uitstekend werk geleverd om het tempo in de koers te bepalen. Het teamwerk vandaag was echt geweldig.”

‘Niet het resultaat waar we op hoopten’

Sportdirecteur Jens Zemke vond het jammer dat de ploeg niet beloond werd voor het harde werk. “Door de val enkele meters voor de finish hebben we een podiumplaats weggegeven en ook elf belangrijke seconden die uiteindelijk de uitslag van de ronde kunnen bepalen. Verder maakte de ploeg de koers zo zwaar in de finale dat Soler werd teruggehaald en ook Roglič in de problemen kwam. Het team heeft extreem sterk gekoerst, maar het resultaat is niet waar we op hoopten.”

Voorval van Vingegaard met Vlasov

😫 What a moment guys. 🤪 This is racing!#Itzulia pic.twitter.com/uvLSJN9IcM — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022