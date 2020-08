Aleksandr Vlasov na zege in Giro dell’Emilia: “Dit voelt zo goed!” dinsdag 18 augustus 2020 om 18:31

Ilnur Zakarin wist enkele jaren de Russische eer hoog te houden in de grootste wielerwedstrijden, maar de nieuwe rondesensatie uit Rusland heet Aleksandr Vlasov. Winst in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, derde in de Ronde van Lombardije en een zege in de Giro dell’Emilia. “Dit voelt zo goed!”

Vandaag stond de 103e editie van de Giro dell’Emilia op het programma. João Almeida leek met nog enkele kilometers te gaan op weg naar de zege. De Portugese belofte van Deceuninck-Quick-Step begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste beklimming van de San Luca, waar ook de finishstreep was getrokken.

Almeida werd in de laatste honderden meters echter ingerekend door een ontketende Vlasov. “Ik ben zo ontzettend blij met deze zege. Ik wil allereerst mijn ploeg en onze sponsor bedanken. Ik voelde me goed en deze koers ligt me ook. Ik ging ervoor op de slotbeklimming van de San Luca, wist een klein gaatje te slaan en besloot toen door te rijden.”

Vlasov liet afgelopen zaterdag al mooie dingen zien in de Ronde van Lombardije. Hij eindigde als derde na een ijzersterke wedstrijd in dienst van zijn kopman en winnaar Jakob Fuglsang. “Dat was al een geweldige dag en nu vertrek ik naar huis met een overwinning op zak.” De 24-jarige renner zal zich nu richten op de Giro d’Italia.