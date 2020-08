Aleksandr Vlasov trekt topvorm door in Giro dell’Emilia dinsdag 18 augustus 2020 om 16:36

Aleksandr Vlasov heeft de 103e Giro dell’Emilia op zijn naam geschreven. De beloftevolle Rus wist op de beslissende passage van de San Luca de eerder ontsnapte João Almeida nog bij te halen. De Portugees moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plek, Diego Ulissi werd derde.

Jakob Fuglsang won afgelopen zaterdag de Ronde van Lombardije, maar de Deense klimmer van Astana kon niet erg lang nagenieten van de tweede monumentale overwinning uit zijn carrière. Vandaag stond namelijk de 103e editie van de Giro dell’Emilia op het programma, een prestigieuze eendagswedstrijd met finish op de iconische beklimming van de San Luca. Primož Roglič, de winnaar van vorig jaar, schitterde door afwezigheid.

Il Lombardia-winnaar Fuglsang werd vooraf beschouwd als topfavoriet, maar kon de Deen zijn favorietenstatus ook waarmaken? Andere renners om in de gaten te houden waren Diego Ulissi, Aleksandr Vlasov (een ploeggenoot van Fuglsang), Giulio Ciccone en de man met de grootste erelijst: Vincenzo Nibali. Deze renners kwamen in de finale pas bovendrijven, eerst ging de aandacht uit naar de vroege vluchters.

Acht vluchters vinden elkaar

De kopgroep van de dag bestond uit Andrea Garosio, Dario Puccioni, Óscar Adalberto Quiroz, Manuel Senni, Philipp Walsleben, Danilo Wyss, Felix Dopchie en Giovanni Visconti. Die laatste wist de Giro dell’Emilia drie jaar geleden nog winnend af te sluiten, maar ging nu al vroeg in de aanval met zeven medevluchters. Het peloton keek op een gegeven moment tegen een achterstand van zeven minuten aan.

Vooraan bleken Garosio en Visconti over de beste benen te beschikken en de twee renners van Vini Zabù-KTM probeerden een duo-aanval op poten te zetten, maar ex-crosser Walsleben wist op 25 kilometer van de streep weer aan te sluiten. In het peloton reden de knechten van Astana een strak tempo in dienst van Fuglsang en Vlasov, maar op de tweede passage van de San Luca brak de koers volledig open.

Spectaculaire finale

Ciccone, João Almeida, Eddie Dunbar en Harold Tejada (in dienst van zijn Astana-kopmannen) gingen in de achtervolging op de drie vroege vluchters, die nog altijd een voorsprong verdedigden van anderhalve minuut. In de razendsnelle afdaling van de San Luca kregen we achter de twee koplopers weer een hergroepering, aangezien favorieten als Fuglsang, Vlasov en Ulissi weer wisten aan te sluiten.

Dit bleek het begin van een spectaculaire finale van de Giro dell’Emilia. Verschillende renners probeerden weg te rijden uit de favorietengroep en het laatste gaatje op de taaie Visconti en zijn sterke ploeggenoot Garosio te dichten. De twee Italianen wisten bijzonder lang stand te houden, maar de finish lag toch net iets te ver voor de renners van Vini Zabù-KTM. Ze werden voorbijgereden door onder meer Almeida.

Almeida kiest voor solo, maar strandt in zicht van de haven

De beloftevolle Portugees van Deceuninck-Quick-Step besloot nog voor de laatste passage van de San Luca om te versnellen uit de groep met onder meer Fuglsang en Ulissi en de klimmer wist al snel een halve minuut uit te lopen. De kopmannen van Astana konden lange tijd rekenen op de onbaatzuchtige Tejada, maar op tien kilometer van de streep was het definitief op bij Tejada en moesten Fuglsang en Vlasov het alleen doen.

De dappere Almeida viel niet stil en begon met een bonus van een halve minuut aan de allerlaatste passage van de San Luca. In de achtervolgende groep bleek Vlasov, afgelopen zaterdag nog derde in de Ronde van Lombardije, sterker dan zijn kopman Fuglsang en de Rus ging op jacht naar de Portugese koploper. Bagioli probeerde Vlasov nog te volgen, maar de Italiaan moest al snel zijn eigen tempo kiezen in de hoop een podiumplek uit de brand te slepen.

Vlasov was inmiddels ontketend en wist in extremis Almeida nog bij te halen en achter te laten. Voor de beloftevolle klimmer is het alweer zijn tweede zege na de coronapauze, na een overwinning in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Leer de 24-jarige renner uit de Russische havenstad Vyborg beter kennen door middel van een uitgebreid WielerFlits-portret.