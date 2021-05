Aleksandr Vlasov kijkt uit naar bergetappes: “De Giro ligt nog helemaal open”

De meeste ogen in de Giro d’Italia zijn gericht op Egan Bernal en Remco Evenepoel, maar in hun kielzog staat Aleksandr Vlasov op een uitstekende derde plaats. Toch houdt de kopman van Astana-Premier Tech niet alleen rekening met de nummers een en twee. “Zij zien er erg sterk uit, maar er zijn ook nog een aantal andere concurrenten die tot veel in staat zijn”, denkt Vlasov.

“De eerste helft van de Giro was erg intens en zwaar”, vertelt de Russische klimmer op de eerste rustdag. “Ondanks dat we de grote bergen nog niet gehad hebben, waren er al meer dan genoeg lastige en selectieve etappes. Voor mij was het een goede week en ik ben blij met hoe alles gaat. Ik wil de ploeg nu al bedanken voor hun geweldige steun in de eerste tien dagen.”

Nog geen conclusies

“Mijn derde plaats in het algemeen klassement is al een goede prestatie en het is zeer waardevolle ervaring, maar ik trek nog niet te veel conclusies uit de huidige situatie. De wedstrijd ligt nog helemaal open, met de moeilijkste en meest cruciale etappes nog op komst. Daarin kan alles nog gebeuren”, aldus Vlasov, die in het klassement tegen een achterstand van 22 seconden aankijkt op Bernal.

Vlasov is niet van plan om heel veel anders te gaan doen. “Ik houd mij de komende dagen en weken aan de huidige tactiek. Er komen nog veel belangrijke ritten aan, met de Strade Bianche-etappe, de Zoncolan en een aantal ritten door de Dolomieten. Elke dag kan het klassement op zijn kop zetten. Het is daarom belangrijk dat ik geconcentreerd blijf en elke dag alles geef”, kijkt hij vooruit.