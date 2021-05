Aleksandr Vlasov is klaar voor de Giro: “Voorbereiding is volgens planning verlopen”

De 25-jarige Aleksandr Vlasov is een van de favorieten voor de Giro d’Italia. De Rus van Astana-Premier Tech staat zaterdag met vertrouwen aan de start van de openingstijdrit: “Mijn voorbereiding is volgens planning verlopen, dus ben ik blij. Mijn vorm is nog altijd stijgende en ik zag in de afgelopen koersen al dat ik beter en beter werd.”

In Parijs-Nice (tweede) en Tour of the Alps (derde) toonde de renner aan dat het ook dit seizoen weer goed zit met de vorm, al verraste hem dat ook een beetje. “Ik had in Parijs-Nice niet verwacht zo dicht bij Primož Roglič en Maximilian Schachmann te blijven. De Tour of the Alps heeft me daarna de bevestiging gegeven dat het echt wel goed gaat. Mijn vorm is bijna perfect.”

Voor Vlasov wordt het zijn derde grote ronde, nadat hij in 2020 al aan de start stond van de Ronde van Italië en Ronde van Spanje. In die eerste ronde stapte hij al in de tweede etappe ziek af, in die tweede ronde was hij in de laatste etappes een van de beste klimmers in de wedstrijd. Een elfde plaats bleek na het tijdverlies in de eerste ritten het hoogst haalbare te zijn.

“Ik heb ontdekt hoe het is om een grote ronde te rijden en heb geleerd hoe mijn lichaam reageerde op de inspanning”, vertelt hij verder aan CyclingNews. “In de derde week was ik nog steeds goed en herstelde ik goed. Iedereen zegt dat je sterker wordt van het rijden van een grote ronde: ik denk dat dat wel eens waar kan zijn. Het was de eerste keer dat ik zo’n inspanning leverde en ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ik ben denk ik wel sterker geworden.”

Vertrouwen op goed eindresultaat

Met goed vertrouwen staat de Rus daarom aan de start in Turijn. Maar of Vlasov er een uitslag op wil plakken? “Ik weet echt niet hoe het zal gaan. Ik zal drie weken gefocust blijven, maar wil nu echt niet te veel vooruit kijken. Het eindresultaat komt vanzelf als ik het elke dag goed blijf doen.”