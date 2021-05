Aleksandr Vlasov besluit Giro als vierde: “Veelbelovend resultaat”

Voor het eerst werd Aleksandr Vlasov als absolute kopman uitgespeeld in het klassement. En dat ging hem behoorlijk goed af. Hij eindigde als vierde in de eindrangschikking, op 6m40s van eindwinnaar Egan Bernal. “Het geeft veel motivatie voor de toekomst.”

In de slottijdrit moest Vlasov er nog even voor rijden om zijn vierde plaats in het eindklassement definitief veilig te stellen. Dat deed de Astana-Premier Tech-kopman met verve, door als negentiende te eindigen. De blijdschap overheerst dan ook bij de Russische rondehoop: “Om eerlijk te zijn ben ik heel blij met mijn prestatie in de Giro. Het was mijn eerste grote ronde waarin ik de kopman was voor het klassement en ik kon als vierde eindigen.”

“Als ik op het eindpodium had kunnen staan was dat echt een super succes voor mij geweest, maar desalniettemin stemt dit resultaat me tevreden. Het geeft veel motivatie voor de toekomst”, stelt Vlasov op de website van zijn ploeg. “Met het team hebben we drie geweldige weken achter de rug en we hebben veel mooie momenten gehad. Met de ervaring die ik in deze Giro heb opgedaan kan ik vooruit kijken.”

Verantwoordelijke ploegleider Giuseppe Martinelli kijkt eveneens tevreden terug op drie weken koers door de laars. “Het team heeft de afgelopen weken goed gepresteerd. We hebben ons uiterste best gedaan voor het hoogst mogelijke resultaat. We deden van voren mee met een behoorlijk jonge ploeg en een jonge leider. De vierde plaats is een mooi en veelbelovend resultaat”