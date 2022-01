Alejandro Valverde zegeviert in Trofeo Pollença-Andratx

Alejandro Valverde heeft de Trofeo Pollença-Andratx gewonnen. Op de aankomst bergop in Port d’Andratx beschikte de ervaren renner van Movistar over het beste eindschot. Brandon McNulty kwam als tweede over de streep.

Met de Trofeo Pollença-Port d’Andratx was de Challenge Mallorca toe aan alweer zijn vierde dag. Na een relatief gemakkelijke beginfase wachtte de renners een zware rit met de beklimmingen van de Puig Major via de Coll de Femenías en daarna de Coll den Bleda, de Coll de sa Pedrissa en de Coll den Claret. Met een aankomst bergop op een klim van 1900 meter met stroken tot 15% was deze wedstrijd voor de puncheurs op het lijf geschreven. Even voor twaalf uur werd onder zonnige omstandigheden het startsein gegeven aan de renners.

Elf vluchters rijden weg na attractieve beginfase

Het regende aanvallen aan het begin van de wedstrijd, maar door het hoge tempo van het peloton duurde het lang voordat de vlucht van de dag tot stand kwam. Pas na 35 kilometer koers vonden elf avonturiers elkaar: Xabier Isasa (Euskaltel), Samuele Rivi (EOLO), Davide Gabburo en Samuele Zoccarato (beiden Bardiani), Mario Aparicio (Burgos-BH), de Belgen Ruben Apers, Kamiel Bonneu (beiden Sport Vlaanderen) en Kasper Saver (Minerva), Pablo Alonso (Electro Hiper Europa), Raúl Rota (Manuela Fundación) en Christian Danilo Pase (Work Service Vitalcare Vega).

In aanloop naar de Femenías reden de elf vluchters maximaal drie minuten voorsprong bij elkaar. Vervolgens bleef het verschil enige tijd stabiel rond de tweeënhalve minuut. Door een versnelling op de Puig Major van Lotto Soudal, de ploeg van Tim Wellens, gisteren de winnaar van de Trofeo Serra de Tramuntana, kwam het peloton plots een stuk dichterbij. In de afdaling ging ook UAE Emirates, dat Marc Soler en Brandon McNulty aan de start had, zich actief met de achtervolging bemoeien en langzaam maar zeker kreeg de grote groep de vluchters weer in het vizier.

Na een stormachtige afdaling van de Puig Major was het peloton vlak na de tussensprint na 87 kilometer weer compleet, net voor de beklimming van de Coll den Bleda. Op de Bleda viel Soler aan. Twee jaar geleden probeerde de Spaanse klimmer het hier ook al en mocht hij aan het einde van de dag als winnaar het podium op komen. Nu was zijn aanval op 78 kilometer van de finish van korte duur. Het bleef onrustig in het peloton en op de beklimming van de Pedrissa volgden de ontsnappingspogingen elkaar snel op.

Ook Enric Mas laat zich gelden

Matthew Holmes, Andrea Pasqualon en Antonio Soto vonden elkaar na de Pedrissa en kwamen met nog geen twintig seconden voorsprong boven op de Claret, die direct daarna volgde. In de afdaling kwam alles echter weer samen. Het bleef onrustig, terwijl Intermarché-Wanty-Gobert en Movistar probeerden te controleren. Op de beklimming van de Coll de sa Gramola, op ongeveer dertig kilometer van de finish, ging Enric Mas in de aanval en de Spaanse klimmer kwam met een handvol seconden voorsprong boven, voordat hij werd bijgehaald.

Het peloton was intussen fors uitgedund en bestond uit nog maar veertig renners. In de laatste vijftien kilometer probeerde Holmes het weer en de Brit, die na jaren in het continentale circuit sinds 2020 voor Lotto Soudal uitkomt, streed voor iedere seconde. Aan de voet van de slotklim naar Andratx werd hij echter ingerekend. Daarna was het aan de explosieve renners om voor de winst te rijden. Uiteindelijk was Valverde heer en meester op de steile puist. Brandon McNulty eindigde als tweede, Aleksandr Vlasov werd derde.