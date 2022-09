Alejandro Valverde wordt gehuldigd met standbeeld van gerecycled glas

Alejandro Valverde rijdt morgen zijn laatste Vueltarit ooit, en dat wil de organisatie niet zonder slag of stoot voorbij laten gaan. Sponsor Ecovidrio zal een standbeeld van de 42-jarige Spanjaard, gemaakt van gerecycled glas, inhuldigen wanneer Valverde op het startpodium verschijnt.

Javier Guillén, de Vuelta-organisator, de Movistar-ploeg en Valverde zelf zullen op de huldiging, die om 16u45 begint, aanwezig zijn. Dit om de carrière van de Spanjaard te eren.

De voormalige wereldkampioen was winnaar van de Vuelta in 2009 en won tussen 2003 en 2019 liefst twaalf etappes in de Spaanse wielerronde.