zondag 3 september 2023 om 09:51

Alejandro Valverde waarschuwt voor Vuelta-slotklim: “Kan schade aanrichten”

De negende rit in de Vuelta a España 2023 kent wederom een aankomst bergop. Deze laatste klim lijkt met 8,2 kilometer aan 5,5 procent niet heel lastig, maar schijn bedriegt. Dat is ook de conclusie van oud-prof Alejandro Valverde na een verkenning. De Vuelta-winnaar van 2009 verwacht spektakel in de laatste kilometers.

De inmiddels 43-jarige Valverde – die eind 2022 een punt zette achter zijn imponerende carrière, maar nog wel altijd actief is in het gravelracen – besloot de slotklim naar Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km aan 5,5%) onlangs te verkennen. “De klim heeft me verrast. Ik dacht dat hij minder lastig zou zijn, maar dat is dus niet waar. Als je de korte stukken afdaling en vals plat wegdenkt, stijgt de klim aan een gemiddelde van minstens negen procent.”

De Murciaan, die zelf zestien keer aan de start stond van zijn thuisronde, verwacht dan ook vuurwerk tussen de klassementsrenners. “Het is een klim die schade kan aanrichten. Als je ambitie hebt om de etappe te winnen, moet je op drie kilometer van de finish aanzetten en all-in gaan”, adviseert Valverde nog in gesprek met de Spaanse sportkrant AS.

De slotklim naar Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km aan 5,5%) lijkt niet heel lastig, maar het venijn zit hem hier zeker in de staart. Een aantal keer moeten de renners afdalen tijdens de laatste kilometers, maar een aantal keer ligt het stijgingspercentage ruim boven de 10%. De klim kent zelfs een uitschieter van 20% op iets minder dan drie kilometer van de meet.