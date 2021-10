Alejandro Valverde kopman bij Movistar voor Ronde van Lombardije

Movistar hoopt zaterdag met Alejandro Valverde een gooi te doen naar de zege in de Ronde van Lombardije. De Spanjaard werd in 2013, 2014 en 2019 al eens tweede in de herfstklassieker, maar kwam nog nooit als winnaar over de streep.

Voor de 41-jarige Valverde begint de tijd te dringen, ook al lijkt El Imbatido de eeuwige jeugd te hebben. In de beginjaren van zijn carrière stond Valverde vaak niet eens aan de start van de Ronde van Lombardije, maar de kopman van Movistar heeft sinds enkele jaren de liefde voor Italiaanse koersen ontdekt en werd in 2013, 2014 en 2019 tweede in de najaarswedstrijd. Is het dit jaar dan eindelijk raak voor de Murciaan?

Valverde werd in aanloop naar Il Lombardia tweede in de Giro di Sicilia en tiende in Milaan-Turijn. De Spanjaard krijgt zaterdag assistentie van Dario Cataldo, Davide Villella, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, de vertrekkende Marc Soler en Nelson Oliveira.

Wie naar de uitslagen van Villella kijkt, ziet dat de Italiaan de laatste weken goed op dreef is. In de Giro della Toscana werd hij vijfde en ook in de Coppa Sabatini (elfde), Memorial Marco Pantani (zevende), Trofeo Matteotti (vierde) en de Giro di Sicilia (elfde) deed hij goed mee van voren. Villella kan zaterdag wellicht een cruciale rol vertolken voor Valverde.

Selectie Movistar voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Dario Cataldo

Antonio Pedrero

Nelson Oliveira

José Joaquín Rojas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Davide Villella