Alejandro Valverde: “Ik wilde vandaag winnen, maar vooral niet vallen”

Alejandro Valverde wist vandaag op zijn 41ste bijna een Touretappe te winnen, maar de ervaren Spanjaard van Movistar moest in Andorra la Vella alleen Sepp Kuss laten voorgaan. “Ik wilde vandaag zeker de etappe winnen, maar het was nog belangrijker om niet te vallen”, klonk het na afloop.

Valverde probeerde op de Col de Beixalis, de laatste klim van de dag, de solerende Kuss in het vizier te houden. De Spanjaard moest op de top slechts twintig seconden prijsgeven, maar slaagde er in de afzink van de Beixalis niet meer in om het verschil te overbruggen. “We hadden vandaag wat meer vrijheid om op jacht te gaan naar de ritzege, maar het is altijd moeilijk om te winnen vanuit zo’n grote groep.”

“Een tweede plek is een goed resultaat, maar ik had natuurlijk liever gewonnen. Het was al een opgave om het verschil met Kuss te overbruggen. Hij kent de Beixalis als zijn broekzak en heeft een perfecte etappe gereden. Ik reed in de afdaling enkele mindere bochten en ik wilde vooral niet vallen. In een dergelijke afdaling kun je jezelf heel erg veel pijn doen.”

Valverde is overigens nog niet klaar deze Tour. “Ik moet nu gewoon tevreden zijn met deze tweede plaats. We zullen blijven vechten tot Parijs en we hopen nog iets moois te bereiken.”