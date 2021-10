Alejandro Valverde: “Als ik niet dit niveau had, was ik drie of vier jaar geleden al gestopt”

Als hij niet zijn huidige niveau had gehad, was Alejandro Valverde drie of vier jaar geleden wellicht al gestopt. Dat vertelde de Spaanse renner in de wielerpodcast ‘El Maillot’, waarin hij nog eens bevestigde dat volgend seizoen zijn laatste seizoen als beroepsrenner wordt.

Valverde vertelde dinsdag tegen RTVE dat hij aan het einde van het seizoen 2022 zijn fiets aan de wilgen hangt en dat bevestigde hij later nog eens in de wielerpodcast El Maillot. “Ik was van plan om in 2021 te stoppen, maar ik doe het nog steeds goed en ik geniet van wat ik doe. Ik wil een normaal jaar voor het publiek en heb besloten om door te gaan. Ik blijf koersen en jonge renners opleiden.”

Het is duidelijk dat de 41-jarige renner bij Movistar zal blijven, de ploeg waar hij al sinds 2005 onder contract staat. “Als ik niet dit niveau had, was ik drie of vier jaar geleden al met pensioen gegaan. Ik wilde niet verlengen om het verlengen. Na 2022 zal ik een contract hebben, maar ik weet niet in welke rol. Ik zal blijven trainen, maar zonder de stimulans van de competitie”, zei hij verder.

‘Ik zit op het niveau van de renners die winnen, dus ik ga door’

Valverde hoopt op een normaal seizoen en een normale voorbereiding. “2020 was een vreemd seizoen. Twee maanden op de rollen, terwijl ik dat nog nooit had gedaan. 2021 was beter: ik had mijn zaakjes op orde en was regelmatiger. Winnen was moeilijker dan ooit, maar ik haalde goede resultaten. In de Vuelta a España ging het goed tot ik viel. Ik zit op het niveau van de renners die winnen, dus ik ga door.”

Volgens de Spaanse routinier, die in zijn lange carrière meer dan honderd zeges verzamelde, hebben de renners die winnen een ander niveau van voorbereiding. “Iedereen is meer voorbereid. Er wordt tot in de perfectie getraind. Ze hebben vermogensmeters, doen aan hoogtetraining en werken met voedingsschema’s. Wielrenners tussen 20 en 25 jaar vliegen, ze gaan supersnel. Renners boven de 30 hebben het moeilijker.”