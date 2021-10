Alejandro Valverde wil nog één jaar vlammen: “En dan is het echt klaar”

Alejandro Valverde zal ook volgend jaar deel uitmaken van het wielerpeloton, maar de inmiddels 41-jarige Spanjaard is niet van plan om zijn pensioen nog langer uit te stellen. “Ik zeg het met absolute zekerheid: het zal mijn laatste jaar als beroepswielrenner worden. Het is dan ook mooi geweest”, klinkt het in gesprek met Radiogaceta.

De renner van Movistar wilde eigenlijk dit jaar al afzwaaien, maar vanwege de coronapandemie en goede resultaten in 2021 besloot Valverde toch nog één jaar door te gaan. De Murciaan liet op zijn oude dag zien dat hij het winnen nog niet is verleerd. De wereldkampioen van 2018 won dit jaar namelijk op fraaie wijze de Gran Premio Miguel Indurain en ritten in het Critérium du Dauphiné en de Giro di Sicilia. In de klassiekers behaalde hij meerdere ereplaatsen.

Valverde hoopt in 2022 opnieuw goed voor de dag te komen, in zijn laatste jaar als profwielrenner. “Ik koers nog altijd op een goed niveau, en dat na twintig jaar in de wielersport, maar mijn tijd is gekomen. Wat kan ik nog meer wensen? Het heeft geen zin om nog langer door te gaan. Ik wil straks vooral genieten van mijn laatste seizoen als prof.” De Spanjaard zal na zijn carrière doorschuiven naar de technische staf van Movistar. “Ik vind het leuk om met jonge talenten te werken.”

Geen Tour, combinatie Giro-Vuelta?

Maar nu staat alles nog in het teken van zijn afscheidsjaar. Valverde heeft nog geen zicht op zijn definitieve programma voor 2022, maar zeker is wel dat de klimmer niet aan de start zal verschijnen van de Tour de France. “Ik heb al wel iets in mijn hoofd, maar het is nog niet definitief. Een Tourdeelname is sowieso uitgesloten. Ik hoop volgend jaar wel de Vuelta te betwisten. Verder moeten we nog evalueren of de Giro d’Italia een optie is. En wat met de klassiekers en de koersen in Spanje?”