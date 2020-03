Alejandro Valverde: “Olympische Spelen op mijn 41e zal nog ingewikkelder zijn” woensdag 25 maart 2020 om 19:08

Het nieuws dat de Olympische Spelen met een jaar opgeschoven worden, zal Alejandro Valverde er niet van weerhouden om wanneer het zover is alsnog deel te nemen. Dat vertelt de 39-jarige Spanjaard in een video die zijn ploeg Movistar verspreid heeft.

“Het uitstel van de Spelen was onvermijdelijk,” reageert Valverde. “Vooral omdat de gezondheid van de sporters op de eerste plaats komt. Het zou haasten geweest zijn”, geeft hij aan.

Ondanks dat de Spelen waarschijnlijk met een jaar worden uitgesteld, ziet de routinier het nog steeds zitten om als het zover is naar Japan af te reizen. Valverde – die zijn verjaardag viert op 25 april – zou bij een editie in de zomer van 2021 maar liefst 41 zijn. “Als alles goed gaat, ik nog steeds fit ben en bondscoach mij belt, dan zal ik op de Spelen mijn best doen,” geeft hij aan. “Al is mij duidelijk dat op 41-jarige leeftijd alles ingewikkelder zal zijn”, stelt hij vast. Het zou – na deelnames in Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2012) zijn vijfde deelname aan de Olympische Spelen worden.

Valverde zal ook volgend seizoen nog in het peloton te bewonderen zijn. “Ik heb nog een contract voor een jaar. Met deze pauze weten we niet of we het zullen verlengen of niet. Maar in 2021 ga ik het hele seizoen rijden en dan ben ik nog steeds verbonden met Movistar”, geeft hij aan. “Totdat we weer wedstrijden mogen rijden zal ik thuis trainen, goed voor mijzelf zorgen en zich hier zo goed mogelijk doorheen slaan