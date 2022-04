Alejandro Osorio neemt advocaat in de arm: “Het is een misverstand”

Alejandro Osorio laat zich niet zomaar ontslaan door Bahrain Victorious. De Colombiaan heeft een advocaat in de arm genomen om zijn beëindigde contract ongeldig te laten verklaren. Tegen Paisa Deportes zegt Osorio dat het geschil met zijn oude ploeg berust op een misverstand.

“We hadden wat problemen, maar die waren niet serieus. De advocaat heeft me aangeraden om er niet over te praten. Ik denk dat alles vooral komt door een taalbarrière, want in wedstrijd verstond ik niks van wat de ploeg zei. De onenigheid komt denk ik daardoor”, aldus de 23-jarige klimmer.

“De waarheid is dat ik me vanaf het begin niet welkom voelde bij Bahrain Victorious. De ploegen waar ik vandaan kwam voelden aan als familie, maar hier is het alleen maar werken, werken, werken. Daar begonnen de problemen.”

De Colombiaan had voor het beëindigen van zijn contract de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Catalonië op de planning staan, nu richt Osorio zich op koersen in Colombia. “Ik ben nog steeds jong en voel aan dat ik het goed doe.”