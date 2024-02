zaterdag 10 februari 2024 om 11:19

Alejandro Osorio hekelt handelswijze Bahrain-Victorious bij ontslag in 2022: “Zij hebben mij vernietigd”

Colombiaans kampioen Alejandro Osorio wist afgelopen donderdag een knappe overwinning te boeken in de Tour Colombia. De 25-jarige renner in dienst van GW Erco Shimano klopte in de derde etappe renners als Rigoberto Urán en Egan Bernal. Zo liet hij weer een glimp zien van het niveau dat hij kan halen. Een niveau dat hem een contract bij Bahrain-Victorious opleverde, waar hij al snel werd ontslagen.

De Colombiaan noemt zijn ontslag bij de ploeg uit Bahrain onrechtvaardig. Het doet hem nog steeds pijn. Al na drie maanden bij het team mocht hij vertrekken. In een korte verklaring destijds zei Bahrein dat Osorio was ontslagen vanwege ‘meerdere contractbreuken’. “Het was niet groot genoeg om zo iemand te vernietigen”, meldde de Colombiaan aan onder andere Cyclingnews. “Voor mij was het als de vernietiging van mijn carrière.”

In de nasleep van zijn vertrek gaf Osorio aan dat hij van plan was een rechtszaak aan te spannen wegens onrechtmatig ontslag, maar de middelen waren te schaars. “Ik kon het me niet veroorloven een advocaat in te huren om in beroep te gaan tegen een team als Bahrein, dat veel geld heeft”, aldus Osorio.

“Op een dag ging ik bij een gelateria eten en kreeg ik te horen dat ik de instructies van de voedingsdeskundige niet opvolgde”, zei hij. “Op een andere dag ging ik naar een winkelcentrum om een ​​simkaart te kopen en kreeg ik te horen dat ik de COVID-gezondheidsbubbel had doorbroken”, vertelt de Colombiaan over zijn contractbreuk.

“Daarna werd ik erg ziek na Strade Bianche en ze plaatsten me in isolatie. Ik ging naar huis in Andorra zonder mijn helm uit de bus te halen. Toen ik daar eenmaal was, zei ik tegen mezelf dat ik niet met een helm van een ander merk op pad moest gaan, en ik maakte de fout om de rit van een vriend naar mijn TrainingPeaks-profiel te uploaden. Dat was het ernstigste wat ik deed. Ja, het was een vergissing, maar niet groot genoeg om iemand te vernietigen, zoals zij deden.”

Over zijn toekomst durft de Colombiaans kampioen niet veel te zeggen. Hij wil zich vooral op een positieve manier laten zien en bewijzen dat hij het hoogste niveau waard is. “Nu geniet ik gewoon van waar ik ben. Maar als God mij in Europa wil, zou ik graag gaan”, besluit Osorio.