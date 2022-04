Bahrain-Victorious verscheurt contract Osorio na overtreden coronaregels

Alejandro Osorio rijdt niet meer voor Bahrain Victorious. Nadat de Colombiaan herhaaldelijk de coronaregels van zijn ploeg overtrad, besloot Bahrain Victorious het contract te beëindigen. Osorio reed slechts drie maanden voor de WorldTour-ploeg.

VeloNews bracht woensdag het nieuws naar buiten na een mededeling van Osorio’s ploeg op Twitter. Teammanager Milan Erzen vertelt gaat tegen het medium niet verder in op de details, maar vertelt wel dat de Colombiaan herhaaldelijk een overtreding heeft begaan: “Het is niet bij een ding gebleven. We kunnen niet accepteren wat hij heeft gedaan. Renners en personeel zijn door hem in moeilijke situaties gebracht. Dat heeft vooral te maken met onze coronaregels.”

“We hebben hem een waarschuwing gegeven”, gaat Erzen verder. “Maar telkens beging hij de fouten opnieuw. Hij trad bijvoorbeeld buiten zijn bubbel tijdens wedstrijddagen. Daarom hebben we besloten zijn contract te beëindigen.” Bahrain Victorious heeft vorige week al een brief naar de UCI gestuurd, waarna zijn contract onmiddellijk is beëindigd.

De 23-jarige Osorio kwam dit seizoen tot acht koersdagen voor de Bahreinse wielerploeg. Een 53ste plaats in de vierde etappe van de UAE Tour bleek zijn beste resultaat.