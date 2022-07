Alec Segaert wint EK tijdrijden voor beloften, bijrol Nederlanders

Alec Segaert heeft op indrukwekkende wijze goud gewonnen op het Europees kampioenschap tijdrijden voor beloften. De 19-jarige Belg van de opleidingsploeg van Lotto Soudal was op het 22 kilometer lange parcours in Portugal bijna een minuut sneller dan de concurrentie.

Segaert klokte een tijd van 27.26 minuut in Sangalhos, wat goed was voor een gemiddelde van 48,1 km/h. Het verschil met het zilver was 50 seconden. Die medaille ging naar de Kroaat Fran Miholjevic. Het brons was voor Eddy Le Huitouze uit Frankrijk, op 51 seconden van Segaert.

De tweede Belg aan de start, de 19-jarige Jonathan Vervenne, wist naar een knappe vijfde plaats te rijden. De coureur van het continentale team Evelate p/b Home Solution Soenens gaf 1.10 minuut toe op Segaert.

De Nederlandse deelnemers aan het EK tijdrijden in de U23-categorie eindigden buiten de top-10. Axel van der Tuuk werd veertiende op 1.32 minuut en Enzo Leijnse was zeventiende op 1.34 minuut achterstand.

Zilver Jens Verbrugge in U19-categorie

Bij de junioren mannen was er ook succes voor de Belgische ploeg. Jens Verbrugghe, zoon van Rik Verbrugge, eindigde namelijk als tweede. Hij verloor 19 seconden op winnaar Mathieu Kockelmann uit Luxemburg. Het brons was voor Emil Herzog. Namens Nederland werd Sjors Lugthart vijftiende en Mees Vlot 21ste.