Alec Segaert klopt wereldkampioen Waerenskjold in Chrono des Nations U23

Alec Segaert heeft met veel overmacht de winst gepakt in Chrono des Nations voor beloften. De Belgische coureur van Lotto Soudal U23 rekende in Frankrijk af met Søren Waerenskjold, van wie hij onlangs op het WK tijdrijden nog verloor. Het verschil was liefst 42 seconden.

De 19-jarige Segaert legde de 27,2 kilometer af in een tijd van 32 minuten en 13 seconden. Daarmee was hij een klasse apart. Waerenskjold volgde in zijn regenboogtrui op 42 seconden als tweede, terwijl de Fransman Pierre Thierry derde werd op ruim anderhalve minuut achterstand.

Bij de junioren mannen was de Brit Joshua Tarling, die volgend jaar bij INEOS Grenadiers rijdt, de snelste na 27,2 kilometer. Hij klopte de Fransen Titouan Fontaine en Baptiste Gillet met ruim verschil. De wedstrijd voor junioren vrouwen had een volledig Frans startveld: Eglantine Rayer was de beste over 16,7 kilometer.