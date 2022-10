Alec Segaert klopt wereldkampioen Fedorov in Piccolo Lombardia

Alec Segaert heeft de Ronde van Lombardije voor beloften, ook wel Piccolo Lombardia genoemd, op zijn naam geschreven. Na een heuvelachtige koers van ruim 170 kilometer was de Belg van Lotto Soudal U23 de betere sprinter dan de Kazach Yevgeniy Fedorov, de kersverse wereldkampioen bij de beloften. De Fransman Jordan Labrosse eindigde als derde.

Speciaal voor deze Ronde van Lombardije voor beloften liet Astana Qazaqstan de kersverse wereldkampioen bij de beloften, Yevgeniy Fedorov, meedoen bij haar eigen U23-ploeg. De Kazach kon daardoor nog eens zijn regenboogtrui dragen in koers, wat hij in een reguliere profwedstrijd niet mag omdat Remco Evenepoel in die categorie wereldkampioen is.

Fedorov was attent en schoof in de finale mee met een kopgroep van vijf. Hij kreeg onder meer ploeggenoot Martín López mee, net als Alec Segaert (Lotto Soudal U23), Jordan Labrosse (AG2R Citroën U23) en Welay Hagos Berhe (EF Education-Nippo Development). Zij bleven over na de klim van de Madonna del Ghisallo en begonnen met 40 seconden voorsprong aan de laatste 25 kilometer.

Viertal strijdt om de overwinning

In die finale lagen nog de Colle Brianza (7,4 km aan 4,3%) en de Marconaga di Ello (1,5 km aan 8,1%). Op die eerste klim was Labrosse weggereden, maar in een vlakkere fase werd hij weer bijgehaald door Fedorov, Segaert en Berhe. Het tempo lag voorin niet hoog genoeg, waardoor Giacomo Villa (Biesse-Carrera), Francesco Busatto (General Store-Essegibi) en Alessandro Pinarello (Bardiani-CSF-Faizane) dichterbij kwamen.

Fedorov wilde dat voorkomen en besloot vlak voor de aansluiting te demarreren. Labrosse en Segaert konden hem volgen, terwijl Berhe op achtervolgen was aangewezen. Op Marconaga di Ello moest het gebeuren, maar de drie koplopers bleven bij elkaar. Omdat Fedorov en Segaert naar elkaar keken, kon Labrosse weer wegrijden.

Segaert zette zijn tijdrijderskwaliteiten in om de Fransman terug te halen in de technische afdaling naar finishplaats Oggiono. Dat lukte, waardoor we een driestrijd kregen om de overwinning. Door gepoker vooraan werd het zelfs een vierstrijd, want Ethiopiër Berhe kwam in de laatste kilometer nog aansluiten. Hij kon echter geen rol meer spelen, want in de sprint bleek Segaert de snelste. Hij verwees Fedorov naar de tweede plaats.