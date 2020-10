Alé BTC Ljubljana niet in Gent-Wevelgem na positieve coronatest zaterdag 10 oktober 2020 om 17:25

​Alé BTC Ljubljana heeft zich teruggetrokken voor Gent-Wevelgem. De ploeg van oud-winnares Marta Bastianelli meldt dat een van zijn rensters positief heeft getest op corona.

“Renners en personeel in de teambubbel ondergingen een dubbele test voor Gent-Wevelgem. Hoewel het team voldeed aan alle protocollen en de veiligheidsbubbel, informeerde het laboratorium ons vandaag dat een van de tests een positief resultaat had,” klinkt het. “Om deze reden is de hele ploeg onmiddellijk in quarantaine gegaan en hebben we besloten om morgen niet deel te nemen aan de wedstrijd.”

De Italiaanse formatie zou met onder meer de Nederlandse Maaike Boogaard aantreden in de Vlaamse klassieker. Bastianelli (die twee jaar geleden nog won) finishte vorig jaar als vierde.