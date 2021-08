Alberto Dainese zat achter breuk: “Toen we vooraan aansloten, begon de sprint al”

Alberto Dainese behaalde in Villanueva de la Serena zijn derde top-3-notering van deze Vuelta. Maar de Italiaanse sprinter van Team DSM deed geen moment mee om de ritzege. “Het peloton werd in stukken gereden en daarom moesten we in de jacht op de voorste groep”, reageert Dainese.

“Thymen Arensman hielp mee in de achtervolging op de kopgroep en het opzetten van de sprinttrein. In de laatste kilometers zaten we in goede positie, maar een paar andere ploegen namen de kop en reden het peloton in stukken op de rotondes. We moesten daarom in de jacht op de voorste groep. En toen ik daar eenmaal was aangesloten, begon de sprint al bijna. Ik heb alles gegeven tot op de streep en ben uiteindelijk derde geworden”, vertelt Dainese, die Florian Sénéchal en Matteo Trentin voor zich zag eindigen.

Ploegleider Matt Winston is blij met het werk dat Team DSM verrichtte om een sprint te maken van deze etappe. “We zaten goed samen bij het begin van de slotfase, maar helaas ontstond er een gat tijdens de rotondes in de laatste kilometer. Alberto moest daardoor een heel lange sprint rijden om derde te worden. Hij was niet in staat om mee te doen om de zege. We hebben opnieuw goed teamwork laten zien, het ging alleen een beetje mis in de laatste kilometer”, aldus Winston.