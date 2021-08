Alberto Dainese na tweede plaats: “Vertrouwen wordt steeds groter”

Alberto Dainese mengde zich zaterdag weer in de strijd om de ritzege in de Vuelta. De Italiaan van Team DSM eindigde op de tweede plaats. Achter Fabio Jakobsen, maar nog voor Jasper Philipsen. “Het vertrouwen wordt steeds groter.”

“Ik werd al vierde en derde, nu word ik tweede. Voor de Vuelta had ik niet durven voorspellen om nu al drie keer bij de eerste vijf in een massasprint te rijden”, aldus de groterondedebutant bij Eurosport. “En dan komen er ook nog meer sprints aan. Vandaag was een makkelijke dag en ik had goede benen.”

“Al was het wel super chaotisch”, gaat hij verder. “De team heeft het super gedaan. Op vier kilometer van de meet had ik Nico Denz nog bij me, die heeft me naar het wiel van Philipsen gebracht. Jakobsen drukte me daar nog uit, maar hij was ook te snel vandaag. Het is alsnog mooi om podium te rijden, al wil ik als sprinter natuurlijk graag winnen.”