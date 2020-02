Alberto Dainese: “Het was een behoorlijk rommelige sprint” woensdag 5 februari 2020 om 11:26

Het heeft niet lang geduurd, de eerste zege van Alberto Dainese in het tenue van Team Sunweb. De pijlsnelle Italiaan won vandaag namelijk de openingsetappe van de Herald Sun Tour, waardoor hij zijn ploeg de eerste overwinning van 2020 wist te schenken.

De 21-jarige Dainese begon zijn eerste WorldTour-seizoen met twee top 10-noteringen in de Tour Down Under, gevolgd door een derde plek in de gloednieuwe Race Torquay. In de Herald Sun Tour was het echter meteen raak, aangezien hij in finishplaats Shepparton Kaden Groves en Moreno Hofland wist te verslaan.

“De jongens deden echt geweldig werk”, is Dainese lovend over zijn teammaats. “We hebben de hele dag de vlucht gecontroleerd en ook in de laatste kilometers kreeg ik een perfecte lead-out. Ik zat voor het ingaan van de laatste bocht in het wiel van Max (Kanter, red.), we reden op dat moment in vijfde of zesde positie.”

“Het was een behoorlijk rommelige sprint”, zo doet de Europese kampioen bij de beloften zijn verhaal. “Verder hadden we last van tegenwind. Ik besloot dan ook om eventjes in te houden en te wachten op het juiste moment. Ik slaagde er toch nog in om de zege te pakken”, aldus Dainese, die ook de leiderstrui veroverde.