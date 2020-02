Dainese bezorgt Team Sunweb eerste zege in Herald Sun Tour, Hofland derde woensdag 5 februari 2020 om 08:08

Alberto Dainese heeft zijn eerste zege in het tenue van Team Sunweb binnen. De 21-jarige Italiaan won namelijk de openingsetappe van de Herald Sun Tour. De beloftevolle sprinter versloeg in de Australische 2.1-koers Kaden Groves en Moreno Hofland. Dainese mag ook de eerste leiderstrui aantrekken.

Na de Tour Down Under, Race Torquay en de Cadel Evans Great Ocean Road Race was het vandaag tijd voor de openingsetappe van de Herald Sun Tour, een vijfdaagse rittenkoers door het zuiden van Australië. De bijna 122 kilometer lange openingsetappe van Nagambie naar Shepparton was zo goed als vlak en dus een mooie kans voor de sprinters om te schitteren.

Het was dus vooral uitkijken naar Alberto Dainese, Moreno Hofland en Kaden Groves, maar een aantal renners deed er alles aan om een sprint te ontlopen. Ryan Thomas, Benjamin Hill, Conor Murtagh, Charles-Étienne Chrétien en Jesse Coyle reden lange tijd voorop op weg naar Shepparton, maar werden op tijd ingerekend door de sprintersploegen.

Net niet voor Moreno Hofland

In de straten van Shepparton bleek Dainese over de snelste benen te beschikken. Het is voor de jonge Italiaan zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever Team Sunweb. De regerend Europees kampioen bij de beloften versloeg zijn generatiegenoot Groves en Hofland. De Nederlander van EF Education First greep in extremis naast de zege, nadat hij lichtjes in contact kwam met Dainese.

Met Roy Eefting finishte er nog een Nederlander in de top-10. De baanrenner van Team Sapura Cycling kwam niet verder dan een zevende plek, maar staat in het klassement wel vierde, aangezien hij onderweg bonificatieseconden wist te sprokkelen. Morgen gaat de Herald Sun Tour verder met een lastige bergetappe met aankomst op Falls Creek, na een klim van 19 kilometer aan 5%.