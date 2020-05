Alberto Contador: “Multinationals zullen in de wielersport blijven investeren” vrijdag 1 mei 2020 om 13:44

Alberto Contador is ervan overtuigd dat de wielersport de coronacrisis zal doorstaan. De oud-Tourwinnaar is minder pessimistisch dan Rigoberto Uran, die voorspelde dat er bij een seizoen zonder Tour de France nog maar drie wielerteams overblijven.

“Er zijn twee mogelijke uitkomsten in een situatie als deze: of een team gaat ten onder of het wordt sterker. Geen enkele ploeg zal hetzelfde blijven als voorheen,” vertelt de Spanjaard in een gesprek met Cyclingnews. “Sommige teams zullen het moeilijk hebben om te overleven, dat is zeker. Maar er blijven niet maar drie WorldTour-ploegen over.”

Hij is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven de wielersport zal blijven vinden. “Omdat de grote multinationals, zelf in deze tijden, geld uit moeten geven aan marketing. En wanneer de wielersport in het verleden goed voor hen heeft gewerkt, zullen ze daar in de toekomst geld aan uit blijven geven”, denkt hij. “Maar bedrijven die gezond zijn en die eindelijk door de crisis heen komen, zouden wel eens op de lange termijn van deze situatie kunnen profiteren”.

‘El Pistolero’ blijft hoopvol. “Op dit moment is de situatie waarin we ons allemaal bevinden erg lastig. Maar als de mens heeft laten zien dat hij goed is in één ding, dan is het wel in het overwinnen van problemen. Daar heb ik echt vertrouwen in”.