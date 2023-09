vrijdag 15 september 2023 om 20:04

EF Education-EasyPost verlengt contract van ‘steunpilaar’ Alberto Bettiol

Alberto Bettiol blijft langer bij EF Education-EasyPost. De 29-jarige Italiaan heeft zijn contract bij het Amerikaanse team verlengd. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar Bettiol precies heeft bijgetekend.

Bettiol rijdt al bijna heel zijn carrière voor de ploeg van Jonathan Vaughters. Alleen in 2018 maakte hij een kort uitstapje naar BMC, om nadien terug te keren naar het toenmalige EF Education First. “Het is zo’n goed team”, aldus de Italiaan. “Mijn geschiedenis als profwielrenner heeft zijn basis in dit team en de mentaliteit ervan. Ik ben hier opgegroeid. Het is als een tweede familie voor mij als ik naar de koers ga. Ze zorgen ervoor dat ik me thuis voel. Ik trek nu al bijna tien jaar op met dezelfde mensen en ik zie nog steeds meer mogelijkheden om te groeien.”

Dit seizoen wist Bettiol, in 2019 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, één zege te boeken: de proloog van de Santos Tour Down Under. Onlangs viel hij nog op met een twaalfde plaats in de Clásica San Sebastián en – vooral – een uitstekend optreden op de wegrit van het WK. Na een aanvallende koers eindigde hij in Glasgow als tiende.

Toch zal Bettiol in de toekomst meer bezig zijn met het succes van de ploeg als geheel dan zijn eigen wedstrijdresultaten, klinkt het. “Ik wil ook graag de nieuwe jongens steunen die het team komen versterken. We hebben een aantal neoprofs gecontracteerd, dus ik zou heel graag met ze willen praten, hen leren hoe dit team functioneert, hoe we teamdoelen benaderen, en ze de komende jaren steeds verder zien groeien.”

Vaugthers: “Hij is een pijler van dit team”

Jonathan Vaughters benadrukt dat Bettiol een belangrijke rol heeft gespeeld binnen en dat zal blijven doen. “Alberto was begin twintig toen hij voor het eerst bij het team kwam en hij is uitgegroeid tot een renner en teamgenoot van onschatbare waarde”, aldus de CEO van EF Education-EasyPost.

“Natuurlijk waren zijn overwinningen indrukwekkend, maar wat met name zo goed is om te zien, is dat hij een snel-denkende, veelzijdige coureur is geworden die een teamgenoot kan ondersteunen of zelf een move kan maken. Hij rijdt op dit moment langer voor ons dan welke andere renner dan ook, dus hij belichaamt echt onze filosofie en waarden. Hij is een steunpilaar van dit team.”