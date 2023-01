Alberto Bettiol profiteert van droog weer en wint proloog Tour Down Under

De proloog van de Tour Down Under is gewonnen door Alberto Bettiol. De Italiaan van EF Education-EasyPost ging in de 5,5 kilometer lange tijdrit vroeg van start, profiteerde optimaal van het droge weer en zette zo de snelste tijd neer. Bettiol mag zich daardoor de eerste leider noemen van de Australische WorldTour-ronde. Magnus Sheffield en Julius Johansen werden tweede en derde.

Het was voor het eerst dat de Tour Down Under van start ging met een proloog. Het parcours was uitgetekend rondom de Torrens-rivier in Adelaide en de tijdrit werd verreden in de avonduren in Adelaide, wat zorgde voor een aangename kijktijd voor Europese wielerfans.

De proloog werd echter in wisselende omstandigheden verreden. De eerste renners reden nog droog, maar daarna trok er een zomerse bui over Adelaide. Dat was vooral in het voordeel van Alberto Bettiol, die vroeg van start ging en gelijk een richttijd van 6.19 minuut neerzette. Het zou voor de Italiaan van EF Education-EasyPost een lange zit worden in de hot seat.

Meerdere renners gleden namelijk onderuit, of besloten geen risico te nemen op het technische parcours in het centrum van de stad. Lange tijd was Sam Gaze (Alpecin-Deceuninck) daardoor de nummer twee in de stand, op 11 seconden van Bettiol.

Snelle tijden in het laatste uur

In het laatste uur trok de regenbui weg en droogde de weg wat op. Dit bood kansen voor favorieten die laat van start gingen. Dat was ook te zien in de tijden. Simon Yates strandde op 26 seconden van Bettiol, terwijl ook Michael Matthews (op 14 seconden) en Luke Plapp (op 20 seconden) tijd toegaven op de Italiaanse leider.

Tijdritspecialist Rohan Dennis moest het ook nog doen met wat natte stroken en verloor aan de finish 17 seconden op Bettiol. Magnus Sheffield deed beter. De Amerikaan van INEOS Grenadiers wist zich in de slotfase naar de tweede plek te rijden, op acht seconden achterstand van Bettiol.

Maar er waren meer renners die in de absolute slotfase in de buurt kwamen van Bettiol. Zo kwam Julius Johansen tot op negen seconden. Hij was daarmee nipt sneller dan Kaden Groves. Een andere favoriet als Ethan Hayter kon niet imponeren, hij strandde op bijna 20 seconden van Bettiol.