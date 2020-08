Alberto Bettiol ook volgend jaar bij EF Pro Cycling woensdag 5 augustus 2020 om 09:17

Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol heeft zijn contract bij EF Pro Cycling met een jaartje verlengd. “Alberto is een klasbak”, zegt teammanager Jonathan Vaughters. “Hij is op zijn zachtst gezegd een belangrijk onderdeel van ons team.”

Bettiol brak vorig jaar helemaal door met winst in de Ronde van Vlaanderen. Begin dit jaar bevestigde hij met tijdritwinst in de Ster van Bessèges, terwijl hij vorige zaterdag nog mee de finale van Strade Bianche kleurde. Hij kwam uiteindelijk als vierde over de streep in Siena. Bij EF zijn ze niet weinig tevreden dat ze de 26-jarige Italiaan nog een jaartje langer in hun team kunnen houden.

“Hij is al jaren een belangrijk deel van de ploeg en we koersen én dineren allemaal graag met hem”, lacht Vaughters in de aankondiging op de teamwebsite. “Zijn klasse is duidelijk, van Vlaanderen tot zijn recente prestatie in Strade Bianche.”

“Deze ploeg is als een tweede gezin voor mij”, vertelt Bettiol er zelf over. “Het is de perfecte omgevingen voor mij om verder te groeien en ik krijg er sinds mijn terugkeer in 2018 veel vertrouwen. Dankzij deze ploeg kon ik de Ronde van Vlaanderen winnen. En de prima verstandhouding met de teammaats en alle stafleden maken het een stuk gemakkelijker om veel van huis weg te zijn.”

Bettiol rijdt zaterdag Milaan-San Remo, gevolgd door de Ronde van Lombardije. Daarna bereidt hij zich voor op de Ronde van Frankrijk.