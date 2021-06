Alaphilippe voert Deceuninck-Quick-Step aan in Zwitserland

Deceuninck-Quick-Step heeft de selectie voor de aankomende Ronde van Zwitserland geopenbaard. De Belgische ploeg stuurt wereldkampioen Julian Alaphilippe, die de afgelopen weken op hoogtestage was in de Sierra Nevada, als kopman naar de WorldTour-rittenkoers. Ook Mauri Vansevenant is van de partij.

“De Ronde van Zwitserland is een van de mooiste en zwaarste rittenkoersen van een week, en dat is dit jaar niet anders”, zegt ploegleider Rik Van Slycke. “Er zijn diverse uitdagende etappes en er wordt veel geklommen. Julian is onze kopman, en we hebben sterke helpers met Mattia Cattaneo, Dries Devenyns en Mauri.”

“Tim Declercq is erbij om de wedstrijd te controleren als dat nodig is”, gaat Van Slycke verder. “We zijn ook blij dat we Jannik Steimle weer in een WorldTour-koers kunnen opstellen na zijn valpartij in Nokere Koerse, en we hebben Álvaro Hodeg als optie voor de etappes die eindigen in een massasprint, al wordt dat niet makkelijk. Maar er zijn genoeg kansen voor ons om goede resultaten te behalen, dus we gaan met vertrouwen naar de koers.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Julian Alaphilippe

Mattia Cattaneo

Tim Declercq

Dries Devenyns

Álvaro Hodeg

Jannik Steimle

Mauri Vansevenant