Alaphilippe verliest tijd: “Voor het klassement een flinke klap” maandag 9 maart 2020 om 19:22

Julian Alaphilippe liep in de tweede etappe van Parijs-Nice tegen tijdverlies aan. Precies toen het peloton in waaiers werd getrokken, kreeg de kopman van Deceuninck-Quick-Step een lekke band. “Toen het peloton brak zat ik helemaal vooraan, maar na mijn fietswissel in de derde of de vierde groep”, reageert Alaphilippe bij L’Équipe.

“Ik kan niet zeggen dat ik geluk heb gehad vandaag”, aldus de Fransman. “Ik denk dat ik een goede etappe reed, want we bleven gefocust toen we niet verwend werden met het weer. Daarna brak het peloton en zat ik in de eerste groep, echt helemaal vooraan.”

Veel ploeggenoten lieten zich afzakken om de schade te beperken voor Alaphilippe. “De ploeg deed een voorbeeldige taak om het gat te verkleinen en niets weg te laten rijden. Ik zal niet zeggen dat mijn wedstrijd nu voorbij is, maar voor het algemeen klassement is het een flinke klap. Het is nooit goed om zoveel tijd te verspillen, vooral omdat de volgende ritten ook lastig zullen zijn. De koers gaat door, maar ik had niet veel geluk vandaag”, zegt Alaphilippe.

De Franse springveer is van de vierde naar de 24ste plek gezakt in het klassement. Zijn achterstand op leider Maximilian Schachmann bedraagt nu 1.32 minuut.