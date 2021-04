Alaphilippe tankt vertrouwen in Waalse Pijl: “Grote doel was altijd Luik-Bastenaken-Luik”

Interview

Na een lang en vooral moeizaam voorjaar, was het voor Julian Alaphilippe afgelopen woensdag eindelijk raak. Waar de wereldkampioen tot voor woensdag de laatste kick steeds miste, brak hij op de Muur van Huy de recordtijd. “Het bewijs dat ik goed gewerkt heb”, vertelt de 28-jarige Fransman tijdens een digitaal persmoment waarbij ook WielerFlits aanwezig was.

De kopman van Deceuninck-Quick-Step windt er geen doekjes om dat hij het gehele voorjaar gepiekt heeft naar La Doyenne. “Het grote doel was altijd Luik-Bastenaken-Luik, een koers die me nauw aan het hart ligt. Na de Ronde van Vlaanderen was ik vermoeid, nam ik een tijdje rust en werkte ik daarna een goed trainingsblok af. Ik deed geen hoogtestage, maar laste wel veel lange trainingen in met ook veel korte hellingen. Precies zoals we ook in Luik mogen verwachten. Na mijn zege in de Waalse Pijl start ik zonder stress, maar ik wil ook zondag uiteraard mijn regenboogtrui tonen.”

Alaphilippe werd bij zijn debuut in Luik in 2015 meteen tweede. Later werd hij nog eens vierde met de aankomst in Ans. In 2019 werd de finish dan verlegd naar Quai des Ardennes in Luik; ook daar was de Fransman vorig jaar bij de pinken. Door een onreglementaire sprint werd de Fransman echter teruggezet van plek twee naar plek vijf. “Ik geef toe dat de vroegere aankomst meer op mijn maat was”, zegt de springveer daarover. “Al heb ik in de voorbije edities ook bewezen dat ik wel goed uit de voeten kan in de nieuwe finale. Ik ben enorm gemotiveerd.”

Hij zal ook zijn gram willen halen. In 2020 viel LBL een week na het door Alaphilippe gewonnen WK op de weg. In de regenboogtrui leek hij ook Luik te winnen, ware het niet dat Primož Roglič hem op de streep nog passeerde. “Hij is voor mij ook nu de te kloppen man, de grote favoriet. Hij won vorig jaar en is nu ook heel sterk. Zijn aanval op de Muur van Huy was straf en ook in de Ronde van het Baskenland was Roglič indrukwekkend. We moeten hem zeker in de gaten houden, al is hij niet de enige. Ik ben in ieder geval blij met mijn conditie en ik kijk uit naar zondag.”

Almeida als dark horse

Naast Alaphilippe zat tijdens de meeting João Almeida. De 22-jarige Portugees is uitstekend aan het seizoen begonnen en focust zich op de Giro d’Italia, waarin hij vorig jaar als debutant vierde werd in het eindklassement. In Luik-Bastenaken-Luik maakt hij voor het eerst zijn opwachting. Het feit dat The Wolfpack de jongeling naast de wereldkampioen zette tijdens de persmeeting, zou kunnen betekenen dat de blauwhemden snode plannen hebben met de ronderenner. Weliswaar van een ander laken een pak, maar vorig jaar werd hij tweede in de Giro dell’Emilia.

Het is overigens niet de eerste keer dat Almeida over de Waalse hellingen klautert. In 2018 reed hij in het shirt van Hagens Berman Axeon nog de beloftenversie. Die won de Portugees na een straf nummer voor klinkende namen als Andrea Bagioli, Alexys Brunel, Ide Schelling en Marc Hirschi. “De laatste koers die ik reed, was de Ronde van Catalonië”, zegt Almeida. “Daarna had ik een korte herstelperiode, om vervolgens op hoogtestage te gaan. De vorm is echt goed. Nu is het afwachten hoe de benen daarop reageren komende zondag”, hult hij zich in nevelen.