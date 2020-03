Alaphilippe stelt verkenning Parijs-Nice uit: “Nog niet op mijn best” maandag 2 maart 2020 om 15:04

Julian Alaphilippe reed afgelopen weekend twee koersen in Frankrijk, maar winnen zat er voor de Fransman niet in. Enkele dagen voor de start van Parijs-Nice laat hij aan l’Équipe weten dat hij nog niet geweldig in vorm is en dat hij de parcoursverkenning moet overslaan.

In de Ardèche Classic moest Alaphilippe al vroeg de strijd staken. Hij zag later die dag wel ploegmaat Rémi Cavagna winnen. Een dag later was het in een kletsnatte Drôme Classic al wel iets beter, al is een zeventiende plaats op twee minuten van winnaar Simon Clarke alsnog geen uitslag die we van Loulou gewend zijn. “Ik ben uitgeput en de regen heeft me echt gesloopt. Ik ben nog niet op mijn best”, moet Alaphilippe bekennen.

Verkenning uitgesteld

Alaphilippe zou komende week de laatste drie ritten van de Franse WorldTour-koers gaan verkennen, maar het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step heeft besloten om deze verkenning uit te stellen. “Ik doe even een stapje terug, want ik moet herstellen.”

Ploegleider Davide Bramati herkent de teleurstelling bij Alaphilippe. “Julian is teleurgesteld omdat hij wilde winnen, maar toen de regen kwam werden zijn benen stijf”, verklaart de Italiaan. Hij wil nog niet in paniek raken. “Laten we rustig blijven. Hij heeft nog een week tot Parijs-Nice.”