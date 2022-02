Alaphilippe miste belangrijke trainingsweek: “Dus verwacht van mij niet te veel”

Van Julian Alaphilippe hoeven we vanaf donderdag niet veel te verwachten in de Tour de La Provence. Althans, dat zegt de wereldkampioen van Quick-Step-Alpha Vinyl aan de vooravond van zijn seizoensstart. “Ik heb de tweede ploegstage in Portugal gemist door een zware verkoudheid, die me een week van de fiets heeft gehouden”, vertelt hij.

“Die ploegstage was essentieel in de opbouw naar de start van het seizoen en die opgelopen achterstand heb ik niet kunnen inhalen”, zegt Alaphilippe tegen Het Nieuwsblad.. “Dus verwacht van mij niet te veel. Honderd procent ben ik niet, gemotiveerd des te meer. Starten voor eigen volk, in de regenboogtrui, dat is altijd leuk.”

De Fransman geeft aan ontspannen te beginnen aan zijn seizoen, omdat zijn doelen pas later liggen. De Vlaamse koersen heeft hij geschrapt. “De Ardennenklassiekers worden zeer belangrijk, samen met het blok Strade-Tirreno-San Remo met tussenin de Ronde van het Baskenland. Voor mij is het uiteindelijk toch een tamelijk klassiek programma, en daarna gaat de focus volledig naar de Tour.”

Maar eerst de Tour de La Provence, waarvoor Quick-Step-Alpha Vinyl al Kasper Asgreen en Davide Ballerini zag wegvallen na positieve coronatests. “We staan inderdaad gehandicapt aan de start. Kasper had van de proloog een doel gemaakt, het zou een mooi duel worden met Filippo Ganna. Davide was hier om etappes te winnen zoals vorig jaar. Nu staan we slechts met vijf renners aan de start. Maar met Ilan Van Wilder heb ik een jonge ploegmaat aan mijn zijde die zich in de chrono zal willen tonen.”