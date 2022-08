Alaphilippe is in Vuelta niet bezig met beter worden: “Vanaf nu mikken op resultaat”

De vierde etappe van de Vuelta a España – met een aankomst op een klein klimmetje – zou normaal gesproken spek naar de bek van Julian Alaphilippe moeten zijn. Maar is de Fransman al klaar om weer mee te spelen voor de zege? “Ik koers niet meer om beter te worden. Vanaf nu kan ik echt al mikken op een resultaat”, liet de wereldkampioen voor de start van de drieweekse aan Het Nieuwsblad weten.

Alaphilippe kwam eind april hard ten val in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor hij lang uit de roulatie was. En na zijn rentree, kreeg hij tijdens de Tour de Wallonie corona. Daardoor kon hij een week niet fietsen. Maar toch heeft hij zich zo goed mogelijk voorbereid op de Ronde van Spanje. “Ik weet dat ik alles heb gedaan om klaar te zijn. Ik heb nu echt zin in de Vuelta”, zei Alaphilippe een dag voor de start. “Ik ben hier met een vrije geest. Met zero stress. Ik weet niet hoe ik het anders kan uitdrukken. Het is alsof ik niet eens aan de start van een grote ronde sta.”

Misschien heeft dat er ook mee te maken dat hij niet het enige speerpunt van Quick-Step Alpha Vinyl is. De Belgische ploeg heeft immers ook Remco Evenepoel in de gelederen. Hoe is de rolverdeling? “Remco heeft de resultaten, de voorbereiding en de moraal om voor een klassement te gaan. De ploeg is voor dat doel samengesteld. Ook ik ga zeker het maximum geven voor hem, maar daarnaast hebben we ook renners die op ritzeges kunnen mikken en daar hoor ik ook bij. Die rollen kunnen zeker samen gaan.”

Jagen op ritzeges

Alaphilippe verwacht dus alweer mee te kunnen strijden voor ritoverwinningen. “Fysiek ben ik niet honderd procent, dat is duidelijk. Maar ik ben wel aan het groeien. De Tour de L’Ain en Louvain (Tour of Leuven, red.) heb ik gereden zonder resultaat in gedachten – niet per se goed voor het vertrouwen –, maar wel precies wat ik nodig had. In mijn hoofd sta ik er nu al anders in: de Vuelta wordt niet meer koersen om te verbeteren. Ik kan denken aan koers maken, aan prestaties.”

Na de start in Nederland, gaat de Vuelta dinsdag verder in het Baskenland. “Die ritten in het Baskenland hebben zeker het profiel voor punchers, maar om heel eerlijk te zijn: ik heb voorlopig (vorige week donderdag, red.) nog alleen maar gebladerd door het roadbook. Het Baskenland ziet er goed uit, maar ook nadien komt er nog veel”, aldus Alaphilippe.

Terwijl hij de Vuelta rijdt, is hij nog niet bezig met WK in Wollongong, waar hij eind september zijn titel verdedigt. “Alleen: normaal gezien wordt de Vuelta mijn laatste koers in de regenboogtrui. Ik kijk ernaar uit om van die stress verlost te zijn.”