Alaphilippe in dienst van Evenepoel in Luik: “Remco weet wat hij moet doen”

De deelname van Julian Alaphilippe aan Luik-Bastenaken-Luik was lange tijd onzeker, maar de Fransman is op tijd fit voor de Waalse klassieker. De tweevoudige wereldkampioen is echter realistisch. “Ik haal er plezier uit dat ik nu nuttig kan zijn voor de ploeg”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Alaphilippe keek na de ploegenpresentatie vooruit op de monumentale klassieker. De 30-jarige coureur moest door een slijmbeursontsteking aan zijn knie passen voor de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, maar is er dus wel bij in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik moet het doen met de benen die ik nu heb, ik haal er plezier uit dat ik nu nuttig kan zijn voor de ploeg. We zullen zien hoe ik me voel.”

“Als het goed gaat, zal ik mijn best doen om de beste renners zo lang mogelijk te volgen. En als ik zie dat het op de limiet zit, kunnen we proberen te anticiperen en jongens vooruitsturen. Remco is enorm gemotiveerd, hij weet wat hij moet doen en we gaan ons best doen om hem te helpen.”

“Als je aan een koers begint, moet je rijden om te winnen”

Evenepoel moet wel afrekenen met een zekere Tadej Pogačar. Alaphilippe: “We zijn ons er allemaal van bewust dat Pogačar momenteel een uitzonderlijk niveau haalt. Als je kijkt naar wat voor palmares hij op zijn leeftijd al heeft… Maar als je aan een koers begint, moet je rijden om te winnen. Je mag op voorhand niet zeggen dat je koerst om tweede te worden. We gaan er een mooie koers van maken, ik heb niks te bewijzen.”