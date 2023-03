Alaphilippe hoopt te schitteren in Dwars door Vlaanderen: “Vertrouwensboost nodig”

Afgelopen vrijdag gaf hij nog vroegtijdig op in de E3 Saxo Classic, maar vandaag hoopt Julian Alaphilippe weer te schitteren in Dwars door Vlaanderen. De Fransman van Soudal Quick-Step hoopt vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen nog op een mentale opkikker.

“Ik ben zeer gemotiveerd voor vandaag, we zijn klaar om er een mooie koers van te maken”, vertelde Alaphilippe voor de start aan Het Nieuwsblad. “Het is de laatste grote test naar de Ronde toe, eentje die ik zelf hard nodig heb om me mentaal klaar te stomen.”

Het is voorlopig nog niet het voorjaar van Alaphilippe. In Milaan-San Remo kwam de tweevoudig wereldkampioen niet verder dan een elfde plaats en in de E3 Saxo Classic haalde een niet geheel fitte Alaphilippe zelfs de eindstreep niet.

“Op fysiek vlak gaat het al een pak beter dan enkele weken geleden, maar ik heb die vertrouwensboost nodig. Als ploeg moeten we hier vandaag vol voor de zege gaan. We gaan proberen vooraan de koers mee te doen en met zo veel mogelijk ploegmaats naar de streep te gaan”, klinkt het vol goede moed.