Alaphilippe grijpt naast ritzege en leiderstrui: “Maar de vorm is daar”

Julian Alaphilippe opende maandag de finale in de Ronde van Zwitserland met een aanval op de Lichtenstrasse, maar kwam in Lachen net tekort om de rit te winnen en de leiderstrui te grijpen. “Ik ben niet echt teleurgesteld, want ik zat op de limiet”, zegt de Fransman op de website van zijn team.

“Het was een mooie finale, maar ook een zware. De regen zorgde ervoor dat de wegen erg glad waren. Ik heb het geprobeerd, maar op het vlakke was er een moment van twijfel. Daardoor konden er twee renners wegrijden en ik niet meer meedoen voor de ritzege.”

Na een vijfde plaats in de tijdrit op zondag en een achtste plaats op maandag is Alaphilippe in ieder geval goed begonnen aan zijn herstart van het seizoen. “De vorm is daar. Dat geeft me vertrouwen voor de etappes die nog komen gaan. Hopelijk kan ik daar ook nog wat mooie resultaten bij elkaar rijden”, eindigt de wereldkampioen.