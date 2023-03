Aike Visbeek voor kasseienklassiekers: “Biniam Girmay zit op hetzelfde niveau als vorig jaar”

Interview

Vorig jaar maakte de wielerwereld in de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem kennis met Biniam Girmay. Hij werd vijfde in Harelbeke en won uiteraard de zondag erna. De laatste weken gaat het de 22-jarige Eritreeër iets moeizamer af in Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. “Maar ik verzeker je: Bini is op hetzelfde niveau als dat hij vorig jaar op dit moment was”, zegt Performance Manager bij Intermarché-Circus-Wanty Aike Visbeek tegen WielerFlits.

Girmay moest in Tirreno-Adriatico twee keer vroeg passen in de ritten met een klassiekerprofiel. Vervolgens werd hij achttiende in Milaan-Turijn en 28ste in Milaan-San Remo. Niet de resultaten waar de jonge Eritreeër op hoopte. “Ik denk dat die laatste uitslag een ietwat verkeerd beeld geeft”, legt Visbeek uit. “Ik denk dat hij dicht tegen een top 10-plek had aangezeten, net als vorig jaar. Alleen in een wedstrijd als La Primavera komt het op kleine dingen aan. Het liep in aanloop naar de Cipressa niet zoals we wilden. Daar verspilde Biniam wat onnodige energie richting de Poggio.”

“Uiteindelijk was zijn positionering daar oké, maar verloor Girmay toch een aantal plekken”, gaat de Performance Manager verder. “Op het moment dat hij dacht dat hij er wat aan moest doen, liet Matteo Trentin het gat vallen. Toen ontstond er een slechte situatie voor hem. Daar was Bini ook wat gefrustreerd over. Maar voor ons is er geen reden tot paniek. Hij werd in Tirreno-Adriatico ook gewoon derde en vierde in de sprints. Hij heeft goed aan zijn vorm kunnen werk. Onze conclusie is dat hij op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, maar wel met een iets bredere basisconditie.”

Visbeek tempert verwachtingen

Dat is nodig, want vorig jaar hield het voorjaar van Girmay op na zijn gewonnen Gent-Wevelgem. Nu trekt hij dat door tot en met Parijs-Roubaix. “Dat betekent niet dat hij later in vorm komt. Zijn beste niveau heeft hij bijna benaderd”, stelt Visbeek. “Biniam is er klaar voor om voor een top-10 te gaan dit weekend, al lijkt het koude weer en de regen nu iets meer in zijn nadeel te zijn. Waar het in Milaan-San Remo nog mis kan gaan vanwege positionering of foutjes, zijn er in de E3 Saxo Classic vijf of zes momenten waar je heel sterk moet zijn. Dat is een heel eerlijke wedstrijd.”

“Daar is hij klaar voor”, gaat Visbeek verder. “Bini is supergemotiveerd. Het is nu een kwestie van rustig blijven en de dingen goed te blijven doen. Vergeet ook niet dat Girmay het moet opnemen tegen de giganten van onze sport. Hij is ook pas 22 jaar. Mathieu van der Poel en Wout van Aert wonnen hun eerste klassieker pas op hun 23ste. Biniam zit ook nog steeds in de ontdekkingsfase. Vorig jaar reed hij maar een kort voorjaar. Maar een excuus is dat niet. Het kan zomaar zijn dat hij er dit weekend helemaal staat. Wij moeten er voor zorgen dat hij een mooi resultaat kan behalen.”

Stick to the plan

Het vertrouwen bij Intermarché-Circus-Wanty is in ieder geval groot, na een goede seizoensstart. “Het vormpeil bij de mannen is op orde”, ziet Visbeek. “Gerben Thijssen rijdt goed, de sprinttrein draait. Het is bemoedigend om te zien hoe goed Laurenz Rex en Dries De Pooter rijden. Ze vechten elkaar de tent uit om zondag Gent-Wevelgem te mogen rijden. Het niveau is goed en ik denk dat we een aantal mooie resultaten kunnen neerzetten. We zijn in ieder geval nog niet klaar met onszelf te laten zien dit voorjaar. Het allerbelangrijkste daarin is dat we rustig blijven.”

Mocht Girmay onverhoopt toch minder goed zijn dan gedacht, dan zal de Waalse formatie niet plots heel het plan omgooien. “Biniam is onze kopman. We proberen als ploeg de beste resultaten neer te zetten. We hebben ook Mike Teunissen, Taco van der Hoorn werd al vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Per wedstrijd kijken we hoe we de beste prestatie kunnen leveren. We gaan aanvallen met Taco, Mike en Sven Erik Bystrøm, met een open vizier de klassiekers in. Stel dat Biniam niet het niveau haalt – wat ik niet denk – dan proberen we het op een andere manier.”