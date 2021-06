Aike Visbeek (Intermarché-Wanty-Gobert): “Van start met drie doelen”

Een nieuwe aanpak voor Intermarché-Wanty-Gobert in de Ronde van Frankrijk. “In beeld komen via de vroege vlucht, zoals bij onze eerdere deelnames, is niet meer het hoofddoel”, klinkt het bij het teammanagement. “We starten hier met een uitgebalanceerd team, dat in elk genre ritten iets kan betekenen.”

Intermarché-Wanty-Gobert in de Tour, dat was tot nog toe bikkelen in het eerste koersuur om mee te zijn in de vroege vlucht. U herinnert zich ongetwijfeld nog de solo van Guillaume Van Keirsbulck in 2017. Toen Wanty Gobert, zoals de ploeg toen heette, voor het eerst aan de Tour mocht deelnemen. Of de vele pogingen van Yoann Offredo, Frederik Backaert en Thomas Degand.

En als alles samenliep, probeerden hun snelste jongens (zoals Pasqualon, Vanspeybrouck en Dupont) zich te plaatsen in de daaropvolgende massasprint, met als doel met zoveel mogelijk in de top 25 te eindigen om zo het dagklassement van de teams te winnen. Kwestie van nog wat extra euro’s in het laatje te brengen, naast de prijs van de strijdlust.

UCI-punten

Niets van dat alles in 2021, als we de woorden van performance manager Aike Visbeek mogen geloven. “We hebben in deze Tour drie doelen”, maakte de Nederlander duidelijk. “Vooreerst willen we ons profileren als WorldTour-team. Voorts mikken we op een goed klassement met Louis Meintjes en tot slot gaan we voor ritwinst met Danny van Poppel.”

Meegaan in de vroege vlucht, dat is sowieso geen optie meer in de vlakke ritten, want daarin wordt dus de kaart Van Poppel getrokken. Ploegleider Hilaire Van Der Schueren benadrukt het belang van de UCI-punten. “Als WorldTour-ploeg moet je punten scoren als je na drie jaar niet wilt zakken. Dan moet je in vlakke ritten onderweg geen nodeloze energie verspillen, maar proberen te scoren aan de aankomst.” Van Poppel kan in de sprints rekenen op onder meer broer Boy en Jonas Koch als lead-out.

Ervaren renners als Loïc Vliegen en Jan Bakelants – ooit ritwinnaar in de Tour – zijn de mannen waarop gerekend wordt in de overgangsetappes. Jean-François Bourlart verwijst naar de zege van Taco van der Hoorn in de recentste Ronde van Italië. “Dat zorgde voor een boost binnen de ploeg. Het zou mooi zijn, mocht dat ook in de Tour lukken”, zegt de teammanager.

Bollen

Bakelants gelooft dat het kan, maar mikt nog niet op het openingsweekend. “Daar heeft een vroege vlucht geen schijn van kans. Zowel de klassementsrenners als de punchers zijn gebrand op goede resultaten in die eerste twee ritten. Ik denk dat we daar misschien wel moeten meegaan in de vlucht en mikken op de bollentrui. Die kan je dan een volle week behouden.”

Louis Meintjes tot slot moet zorgen voor een goed klassement. Bourlart en Visbeek plakten daar niet onmiddellijk een resultaat op, maar dat deed Meintjes zelf. “Ik mik op een toptienstek”, klinkt het. Het moet gezegd, Meintjes werd in een vorig leven (2016 en 2017) al twee keer achtste in de Tour. Een ervaring die hij kan meenemen. Na een paar mindere jaren zegt hij nu zelf opnieuw over zijn beste vorm te beschikken.