woensdag 20 maart 2024 om 15:38

AIGCP vindt Brent Copeland als opvolger voor vertrokken voorzitter Richard Plugge

Na het vertrek van Richard Plugge als voorzitter van de AIGCP is een nieuwe president gekozen door de vereniging die de belangen van de profploegen vertegenwoordigt. Brent Copeland, teammanager van Jayco AlUla, is gekozen als de nieuwe voorzitter van de belangenvereniging. Plugge kondigde vorige week zelf zijn vertrek aan.

Plugge (CEO van Visma | Lease a Bike) was drie jaar lang voorzitter van de AIGCP en zei zich nog meer te willen focussen op de Nederlandse formatie, maar zal altijd oog behouden voor de belangen van het collectief aan wielerploegen. Zijn rol in het veelbesproken ONE Cycling-project speelde ook een rol in dat besluit, meldt Cyclingnews. Daardoor was er veel weerstand tegen een nieuwe termijn van Plugge als AIGCP-baas.

De Nederlandse teambaas stelde zich niet opnieuw verkiesbaar, waardoor de voorzittershamer voor het oprapen lag. Naar verluidt zouden er dertien kandidaten zich beschikbaar gesteld hebben, waarna de 52-jarige Copeland als ‘winnaar’ uit de bus kwam. De Zuid-Afrikaan is tegenwoordig werkzaam bij Jayco AlUla en heeft een verleden bij Lampre-Merida, MTN-Qhubeka en Bahrain-Merida.

Nieuwe namen in managementcomité

Naast de voorzitter is ook een compleet nieuw managementcomité gekozen voor de AIGCP. Emily Brammeier (PR-chef dsm-firmenich PostNL) is de nieuwe vice-president, terwijl ook Emmanuel Hubert (teammanager Arkéa-B&B Hotels), Cédric Vasseur (teammanager Cofidis), Kjell Carlström (algemeen manager Israel-Premier Tech), Juan Pablo Molinero (marketing manager Movistar) en Iñigo Landa (advocaat UAE Emirates) plaatsnemen in het comité.

Opvallend is dat grote ploegen als Visma | Lease a Bike, INEOS Grenadiers, Soudal Quick-Step, Lidl-Trek en BORA-hansgrohe schitteren door afwezigheid binnen de nieuwe structuur van de AIGCP.