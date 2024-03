vrijdag 15 maart 2024 om 16:25

Richard Plugge gaat niet door als voorzitter van AIGCP: “Gezonde situatie om hamer door te geven”

Richard Plugge stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de AIGCP, de vereniging die de belangen van de profploegen vertegenwoordigd. De CEO van Visma | Lease a Bike zegt zich nog meer te willen focussen op de Nederlandse formatie, maar zal altijd oog behouden voor de belangen van het collectief aan wielerploegen.

In een statement laat de Nederlandse topman weten dat hij na drie jaar als president van de AIGCP, niet opnieuw mee zal doen aan de verkiezingen voor een nieuwe termijn als voorzitter. “Ik denk dat het gezond en goed is om de voorzittershamer regelmatig door te geven. Hierdoor delen we als professionele wielerploegen allemaal de verantwoordelijkheid.”

Plugge bedankt zijn collega’s voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. Hij benadrukt dat hij trots is op wat er bereikt is. Zo was de topman belangrijk bij de totstandkoming van onafhankelijke veiligheidsinstantie SafeR. Deze organisatie moet de veiligheid van parcoursen van wielerkoersen garanderen.

De CEO van Visma | Lease a Bike gaat zich in de toekomst nog meer focussen op zijn eigen ploeg. “Maar ik blijf altijd kijken naar de belangen van het collectief aan wielerploegen.” De Nederlander noemt de veiligheid van renners en een gezond businessmodel voor wielerploegen als voornaamste doelen.